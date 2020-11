Rocco Casalino, la denuncia alla polizia. Con chi ce l'ha il portavoce di Conte

17 novembre 2020 a

a

a

Un'ora in questura per denunciare le minacce di morte subite recentemente. Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte, si è recato questa mattina al commissariato di polizia nel cortile di Palazzo Chigi per sporgere una denuncia. Il guru della comunicazione M5s era rientrato ieri a lavoro dopo il lungo isolamento obbligato per aver contratto il Covid-19.

Casalino non ha parlato con i giornalisti. A riportare il motivo della visita di Casalino agli agenti è l'Adnkronos che cita fonti delle forze dell'ordine. Già a fine ottobre scorso Casalino, in isolamento per via del Covid, aveva anticipato che avrebbe denunciato quanti, a Varese, durante una protesta contro il Dpcm avevano esposto uno striscione omofobo contro di lui. A quell’episodio sarebbero poi seguite numerose minacce di morte postate sui suoi canali social: da qui la denuncia alla Polizia postale. Da aprile scorso, in pieno lockdown, sarebbero iniziate ad arrivare minacce a Casalino, aumentate sensibilmente negli ultimi mesi.

