Accademia Domani, formazione online: come crescere durante la pandemia

La pandemia ha colpito tutti i settori, incluso quello della formazione. Molti Corsi in aula sono stati sospesi a data da destinarsi, e sempre più utenti si sono rivolti alla formazione online.

Pionieri di questo settore sono stati, in Italia, i soci di Accademia Domani, un'azienda che nasce dieci anni fa, contemporaneamente o prima dei vari giganti americani come Udemy, Coursera e Udacity. Dalla sua fondazione, la vision di Accademia è stata quella di portare la formazione a distanza dall'ambito ristretto dei corsi per manager e aziende alla platea dei consumatori raggiungibili attraverso il web, offrendo i Corsi a costi infinitamente più bassi rispetto a quelli della formazione in aula sfruttando le economie di scala proprie di internet. Questo modello è stato premiato dal mercato, portando l'Accademia a formare cinquecentomila persone in 25 paesi nel mondo, con una continua innovazione dell'offerta formativa, che dal mondo dell'informatica è cresciuta su nuovi settori come la grafica, la comunicazione, il marketing, il counseling, il fitness, la gastronomia, il design e molto altro ancora.

Oggi, Accademia Domani è un'azienda Certificata ISO 9001 da IQNet, il più grande network della qualità a livello internazionale, che si contraddistingue anche per l'investimento sulle nuove tecnologie, che è partito dal QR-code anti-contraffazione scannerizzabile da cellulare per i Certificati, presto anche su blockchain, e sta proseguendo con lo sviluppo di nuova piattaforma di formazione basata su intelligenza artificiale che permetterà di suggerire ad ogni utente il percorso di crescita ottimale.



Con la pandemia e le misure di smart working sono ulteriormente aumentati i volumi di traffico e di iscritti, spingendo l'azienda a crescere con l'inserimento di nuovi elementi nella squadra.

Una gratificazione e un incoraggiamento al lavoro del team di Accademia Domani è venuto proprio da questi nuovi utenti, che hanno riconosciuto un grande valore nella possibilità di sfruttare il tempo della pandemia per formarsi e crescere, investendo nel proprio futuro.

