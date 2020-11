Ospedale di Sora, tutto pronto per il funerale ma lui è vivo. Storace: "E la Regione Lazio? Muta"

11 novembre 2020 a

Lo avevano dato per morto in ospedale ma dopo aver preparato tutto per il funerale hanno scoperto che era vivo. Lo scambio di persona a Sora, in provincia di Frosinone: i familiari vengono avvertiti dai carabinieri nel cuore della notte, poi la scoperta dell'errore incredibile. "Ma alla Regione Lazio si sono accorti o no di quello che è successo nell’ospedale di Sora?" denuncia il vicedirettore de Il Tempo Francesco Storace sul sito 7Colli.it. "Almeno hanno letto le cronache sullo scambio macabro tra morto e vivo con tanto di funerali organizzati e poi annullati? Neanche una nota di Zingaretti e soci per chiedere scusa ad una famiglia per lo spavento; neppure due righe di scuse ai congiunti del morto vero scambiato con un’altra persona".

L'ospedale di Sora nel marasma e il caso in questione - secondo Storace - rappresenta un’assenza di umanità che fa davvero spavento. In chi ha provveduto con tanta superficialità a dare la notizia; nella direzione della Asl che tace; e alla regione dove il silenzio viene squarciato solo dall’interrogazione di Fratelli d’Italia annunciata da Fabrizio Ghera e dalle parole del consigliere della Lega, Pasquale Ciacciarelli. Non c’è notizia di altre reazioni, a partire dal presidente del consiglio regionale, Mauro Buschini, che pure è eletto in quella provincia, Frosinone, ma non spiaccica verbo. E invece non si giustifica tanto silenzio soprattutto da parte dell’assessorato alla sanità, sempre pronto a dare addosso al cittadino sui comportamenti sbagliati al tempo del Covid. E quelli della regione non contano?" conclude il vicedirettore de Il Tempo.

