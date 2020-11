Arriva il bonus per pc e internet ma è solo per gli Isee sotto 20mila euro

09 novembre 2020 a

Una nuova misura per ridurre il digital divide in Italia e favorire lo smart working, ancora difficoltoso per moltissimi italiani. In tempi quasi record - il decreto era stato firmato poco più di un mese fa - arriva il bonus connettività, che da oggi permetterà di dotarsi di una connessione veloce ad internet e acquistare un pc o un tablet. Ma il voucher, che avrà un valore massimo di 500 euro, è al momento destinato alle famiglie con una soglia di reddito Isee inferiore ai 20mila euro.

Grazie al Piano Famiglie approvato ad agosto, il governo ha stanziato circa 200 milioni per raggiungere 2,2 milioni di nuclei. In un secondo momento si partirà anche con i bonus destinati alle famiglie con reddito Isee fino a 50mila euro e alle imprese.

Per la prima fase l’incentivo di 500 euro sarà ripartito in una cifra tra i 200 e i 400 euro per coprire i costi dell’abbonamento e tra i 100 e i 300 euro per l’acquisto del dispositivo, visto che i due prodotti viaggiano in coppia. Come si potrà avere il bonus? Nessun click day - per evitare il caos provocato dal bonus mobilità - i cittadini potranno rivolgersi (anche via web) a uno degli operatori accreditati per l’erogazione dei servizi e sottoscrivere una delle offerte che comprendono connessione e device e avere uno sconto diretto. Gli abbonamenti sottoscritti con gli operatori devono avere durata di almeno 12 mesi, salvo eventuali disservizi. Le compagnie di telecomunicazioni saranno poi rimborsate direttamente da Infratel Italia.

Nei prossimi giorni ulteriori operatori accreditati renderanno disponibili le proprie offerte per gli eventuali beneficiari. Infratel Italia, che gestisce la misura agevolativa su incarico del Ministero dello Sviluppo economico, proseguirà alla valutazione delle offerte presentate dai soggetti interessati e fornirà aggiornamenti quotidiani sui propri siti istituzionali.

