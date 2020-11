Ambulanze in fila per portare i malati Covid fuori Torino

04 novembre 2020 a

Emergenza a Torino. Fila di ambulanze in coda su corso Dante che portano via dall’ospedale Mauriziano che è allo stremo. I malati di Covid vengono trasferiti a Tortona, in provincia di Alessandria, dove è appena stato aperto un ospedale Covid. A postarla Pietro Izzo, un blogger torinese.

