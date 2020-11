Piero è scomparso a Roma, chi l'ha visto chiami le forze dell'ordine

02 novembre 2020 a

Piero Giorgi è scomparso dal quartiere romano Axa Malafede sabato 24 ottobre. Ha 67 anni ed è affetto dal morbo di Parkinson, non ha i documenti con sé, né il cellulare. Sono state effettuate diverse ricerche anche con unità cinofile ma sembra non emergere nessuna traccia.

L' uomo è stato ripreso dalla telecamera della pizzeria "Che pizza!" del centro commerciale "Le arcade" a Casal Bernocchi verso le 13 del 24 ottobre.

Dal filmato si nota la sua andatura curva e un po' zoppicante, indossa un berretto, una tuta scura e una t-shirt nera. I familiari hanno già fatto un'appello a" Chi l'ha visto? " chiedendo a chiunque creda di averlo avvistato di chiamare le forze dell'ordine; inoltre non ha con sé i farmaci di cui necessita e potrebbe essere in serio pericolo.

Piero amava fare passeggiate alla ricerca di reperti archeologici ed è per questo che i familiari temono che possa essere caduto da qualche parte in qualche terreno sconnesso.

