Stazioni evacuate e arresti. La Francia è sotto choc

La Francia è sotto choc. Poco fa è stata evacuata la stazione di Tolone per un bagaglio sospetto abbandonato. A Lione è stato arrestato un afghano in via Victor Hugo: aveva in mano un coltello con una lama di una trentina di centimetri. Non aveva ancora ferito nessuno. Ma è proprio in questa via che nel 2019 scoppió una bomba artigianale che fece 13 feriti.

La Meloni risponde agli attacchi: "Gli islamisti ci dichiarano guerra, chi lo nega nemico della nostra civiltà"

Dopo il gravissimo attentato di Nizza, la tensione attraversa la Francia. La paura di un altro attacco terroristico proprio nel giorno della nascita di Maometto è palpabile. E l'isteria si è impadronita di un intero Paese.

