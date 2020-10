Meteo, arriva il maltempo: nubifragi e allerta massima in Veneto, Liguria e Piemonte

26 ottobre 2020 a

Una settimana che si apre all'insegna del maltempo almeno fino a mercoledì. Le previsioni su tutta la penisola italiana non promettono bene tra nubifragi e neve sulle Alpi. A causare l'ondata di maltempo un vortice ciclonico di origine polare che ha già colpito le regioni del Nordovest. La perturbazione si abbatterà anche sul resto del Nord, Toscana compresa e sulla Sardegna.

In realtà sarà emergenza quasi in tutta Italia almeno fino a mercoledì. I fenomeni risulteranno più rilevanti su Toscana e Sardegna. La fase di maltempo sarà anche accompagnata da un generale e significativo rinforzo dei venti. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per oggi allerta arancione su buona parte della Lombardia e sulla Liguria centrale e di Levante. Valutata inoltre allerta gialla in Umbria, nel Lazio, in Sardegna, sul restante territorio della Liguria e su settori di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Abruzzo.

"I fenomeni - spiegano dal Dipartimento della Protezione civile - saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dal mattino di domani, inoltre, si prevedono, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali su Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, in progressiva estensione a Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, con raffiche più intense sui relativi settori costieri e crinali appenninici. Attese mareggiate lungo le coste esposte".

