Bollettino covid, impennata di positivi: oltre 15mila casi e 127 morti. Nuovo record di tamponi

Impennata dei contagi da Covid-19 in Italia. I nuovi positivi sono 15.199 nelle ultime 24 ore e si registrano 127 morti. Ieri erano stati 89 per 10.874 casi. Nuovo record di tamponi che nelle ultime 24 ore sono stati 177.848. contro i 144.737 riportati ieri.

Oggi 1.219 positivi nel Lazio, la metà a Roma. D'Amato: ai drive-in solo con prenotazione online

Questi i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute dal quale si apprende inoltre che il totale dei dimessi/guariti è di 257.374 (+2.369), mentre il totale degli attuali positivi sale a 155.442 (+12.703). Al momento sono 9.057 (+603) i ricoverati con sintomi, mentre in terapia intensiva si trovano 926 persone (+56). Sono poi 145.459 le persone che si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le Regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (4.125), seguita da Piemonte (1.799), Campania (1.760), Veneto (1.422), Lazio (1.219).

