Terrorista taglia la testa all'insegnante del figlio. Ucciso dalla polizia

16 ottobre 2020

Un uomo è stato ritrovato decapitato a Conflans Saint-Honorine, nella periferia di Parigi. Il presunto omicida è stato poi ucciso dalla polizia, riferisce l’emittente Bfmtv, aggiungendo che le indagini sono state affidate alla procura antiterrorismo. Secondo le prime informazioni, i fatti si sono svolti attorno alle 17 davanti ad una scuola nel dipartimento delle Yvelines, nella banlieue parigina. Il presunto omicida, armato di un coltello, ha minacciato le forze dell’ordine, che lo hanno ucciso nel vicino comune di Eragny, ne dipartimento di Val-d’Oise. A quanto scrive le Figaro, la polizia ha poi trovato accanto a lui un corpo decapitato. Gli agenti non hanno potuto avvicinarsi perché l’aggressore portava un giubbotto esplosivo. Ora è in corso un’operazione per disinnescare eventuali esplosivi. La procura antiterrorismo ha aperto una inchiesta per «omicidio in relazione ad una impresa terrorista» e «associazione a delinquere terrorista».

Secondo Le Parisien, la vittima era un insegnante della scuola presso la quale è stato trovato il cadavere e l’assassino era il padre di un suo allievo. Secondo il quotidiano parigino, la vittima aveva recentemente tenuto una lezione ai suoi studenti sulla libertà di espressione e aveva mostrato le caricature di Maometto. L’assassino, che pare abbia gridato Allah Akbar prima di uccide il prof, era stato bloccato dalla polizia con il coltello in mano mentre cercava di fuggire in direzione della vicina città di Eragny (Val-d’Oise) e, all’intimazione di posare l’arma, aveva aggredito gli agenti.

