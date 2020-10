Milano, la caserma è operativa: "Non è stato chiuso nessun Reparto della Guardia di Finanza di Milano"

15 ottobre 2020 a

In relazione ad alcune notizie apparse sulla rete circa la situazione operativa del Gruppo Pronto Impiego di Milano, si comunica che lo stesso è pienamente operativo e funzionale e che non è stato chiuso alcun Reparto della Guardia di Finanza di Milano. I casi di contagio da Covid-19 registrati tra alcuni militari del predetto Gruppo non hanno alcun collegamento con i servizi svolti presso il CPR sito nella Via Corelli di Milano, essendo, tra l’altro, gli stessi anche antecedenti alla data degli accadimenti registrati giorni fa presso il CPR.

