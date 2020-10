Tutti i segreti del nuovo iPhone 12. Non solo 5G, "l'inizio di una nuova era"

13 ottobre 2020 a

a

a

Per gli amanti della Mela l’attesa è finita: Apple ha svelato il nuovo iPhone 12. L’innovazione più dirompente per i 4 modelli presentati in un evento in streaming curato nei minimi dettagli è l’introduzione della tecnologia 5G. I nuovi iPhone potranno sfruttare la velocità delle reti wireless per scaricare più velocemente, ad esempio, film e giochi. Un cambiamento che, a detta dell’amministratore delegato Tim Cook, rappresenta "l’inizio di una nuova era" per Apple.

Non solo 5G, comunque. I nuovi iPhone 12 presentano colori e caratteristiche studiate nel dettaglio. C’è l’iPhone 12, con un display da 6,1 pollici - lo stesso dell’iPhone 11 ma più leggero e sottile - con un prezzo di partenza di quasi 799 dollari e 5 colori: nero, bianco, rosso, blu e verde acqua. Il dispositivo presenta una doppia fotocamera posteriore e un display super retina XDR protetto da uno scudo di ceramica. C’è poi l’iPhone 12 Mini con un display da 5,4 pollici (circa 13,7 centimetri) per 699 dollari, che rappresenta la versione "più piccola, sottile e leggera del mondo iPhone". Gli smartphone di fascia più alta hanno un prezzo di partenza di 999 dollari. L’iPhone 12 Pro ha una tripla fotocamera posteriore, ed è disponibile nei colori ’elegant silver’ (grigio), graffite, oro e nel nuovo "pacific blue". Infine il 12 Pro Max ha un display da 6,7 pollici e un prezzo di partenza di 1.009 dollari. In una mossa dettata, secondo Apple, dalla necessità di dare un’impronta più ecologica ai propri prodotti, il colosso di Cupertino ha deciso di non includere più i caricabatterie nella confezione dei nuovi smartphone.

Apple sostiene che questa scelta comporterà scatole più piccole, più leggere e più rispettose dell’ambiente. Peccato che la Mela venda separatamente due diversi modelli di alimentatori, al prezzo di 20 e 50 dollari. Apple ha anche svelato l’ultimo modello di smart speaker: l’HomePod Mini. Versione più piccola dell’altoparlante smart già in commercio negli Stati Uniti - ma non in Italia -, il dispositivo dovrebbe essere venduto a un prezzo inferiore rispetto a quello del primo HomPod. Il design del nuovo speaker è compatto e sferico. Il prodotto è presentato nelle versioni bianco e space grey e si connette direttamente all’app Home dei dispositivi Apple, facendo uso dell’assistente vocale di Apple, Siri. I nuovi modelli comunque non sembrano convincere gli investitori, e il titolo di Apple a Wall Street cede oltre il 2,2% a 121,6 dollari. I nuovi modelli di iPhone verranno lanciati in momenti diversi. Gli iPhone 12 e 12 Pro saranno disponibili a partire dal 23 ottobre, mentre gli iPhone Mini e Pro Max verranno commercializzati dal 13 novembre. Il coronavirus ha ritardato il lancio degli ultimi iPhone, solitamente previsto a fine settembre. La società è stata costretta a chiudere molti negozi in tutto il mondo per diversi mesi a causa della pandemia, privandosi di una vetrina privilegiata per molti dei suoi fan e compratori. Per la Mela l’iPhone rimane il business principale, avendo un valore di circa 2.000 miliardi di dollari.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.