L'allarme rosso di Ricciardi: "A dicembre rischiamo di arrivare a 16mila contagi al giorno"

Mentre i nuovi casi di Covid-19 in Italia ieri sono arrivati a quota 3.677, altri Paesi europei stanno affrontando un’escalation di contagi. «Se non ci muoviamo, c’è il rischio di arrivare a 16mila casi al giorno». Lo afferma all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l’emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica di Roma. Ben più, dunque, del record toccato nei mesi del picco. Ma «abbiamo sette armi per evitarlo - aggiunge Ricciardi - Eccole: distanza, mascherine, igiene delle mani, App Immuni, vaccino antinfluenzale, rafforzamento di terapie subintensive e pronto soccorso, e infine più test e tracciamento con i dipartimenti di prevenzione». Sette armi in grado di frenare la corsa del virus nei mesi invernali.

