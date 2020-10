Immuni, Rocco Casalino tenta il colpaccio: pubblicità istituzionale senza spendere un euro

02 ottobre 2020 a

Rocco Casalino tenta il colpaccio su Immuni: pubblicità istituzionale basata sul buon cuore, senza spendere un euro del budget della presidenza del Consiglio. Così parte la campagna del portavoce del premier "scarica app immuni" con una lettera per spingere la diffusione dell'applicazione di contact tracing per contrastare il Covid-19

"Egregio direttore, in questa fase della pandemia in cui è fondamentale mantenere alti i livelli di prevenzione del contagio, un grande aiuto ci arriva dall'app Immuni che permette di rintracciare e segnalare eventuali contatti con persone positive al Covid-19. Questa applicazione, che è completamente gratuita, contribuisce a ridurre drasticamente la diffusione del coronavirus. La persona che viene avvertita da Immuni di un possibile contagio può isolarsi per evitare di contagiare gli altri: così facendo, si aiuta a contenere l'epidemia e a favorire un rapido ritorno alla normalità. Ad oggi sono 6.6 milioni gli utenti che l’hanno scaricata, ma affinché sia ancora più efficace, è necessario spingere tutti i cittadini a scaricarla e a farla scaricare il più possibile. Stiamo lanciando la campagna settimanale "Settimana SCARICA IMMUNI".

"Per questo motivo, conoscendo la vostra capacità di comunicare con il pubblico, vi invitiamo a spiegare ai cittadini cos'è e come funziona l'applicazione, promuovendone l'utilizzo. *Tv, radio e giornali uniti in uno sforzo di comunicazione a tutela della salute della cittadinanza. L’invito che facciamo è quello di prestare le vostre voci, le vostre immagini e le vostre parole ad una finestra informativa capace di prevenire e sensibilizzare. Dedicare per una settimana, da lunedì 5 a domenica 11 ottobre, uno spazio delle vostre attività ad una campagna che guarda al bene più importante: quello di tutti*. Con Immuni abbiamo infatti un’arma in più per limitare la diffusione del Coronavirus nel rispetto della privacy degli utenti. Contiamo sul vostro aiuto per far sì che gli italiani non abbassino la guardia e continuino ad adottare comportamenti corretti. Si tratta di un piccolo sforzo per proteggere noi e chi ci circonda. Aiutiamo il Paese a ripartire in sicurezza".

