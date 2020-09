Visita il parco dell'Arkansas e trova per caso un diamante da 9,07 carati

Costanza Cerasi 30 settembre 2020 a

Visitando il Crater of Diamonds State Park dell'Arkansas, Kevin Kinard ha trovato per caso un diamante da 9,07 carati. Secondo un articolo della CNN Travel, Kinard, di Maumelle, Arkansas, va a visitare il cratere da quando lo portarono in una gita scolastica in seconda elementare. Da lì, ha iniziato a raccogliere tutto ciò che trovava interessante, ma tornava sempre a mani vuote. Ora, a 33 anni, ha trovato il secondo diamante più grande della storia del parco.

Kinard era al parco con gli amici per festeggiare Labor Day, la festa dei lavoratori Americana. "Tutto ciò che sembrava un cristallo, l'ho preso e l'ho messo nella mia borsa", ha detto in un comunicato stampa dal parco. Ad un certo punto, Kinard si è imbattuto in un cristallo delle dimensioni di un marmo ed incuriosito, l’ha raccolto. "Sembrava interessante e brillante", ha detto Kinard. "Ho pensato che potesse essere di vetro."

Dopo ore di esplorazione, lui ed i suoi amici si sono fermati al Diamond Discovery Center del parco per far esaminare le pietre che avevamo raccolto. Mai si potevano aspettare una notizia del genere. "Onestamente ho pianto quando me lo hanno detto. Ero completamente scioccato", ha detto. Kinard ha deciso di chiamare il suo ritrovamento il Kinard Friendship Diamond. “Pesa 9,07 e l'ho trovato il 7 settembre. Ho pensato che fosse così unico."

Secondo un articolo di Forbes, questo diamante è il secondo diamante più grande mai trovato nel parco da quando ha aperto nel 1972. L’unico a batterlo è stato “l’Armadillo Starlight”, trovato nel 1975, di circa 16,3 carati, nonché il diamante più grande mai trovato nel paese. Solo nel 2020, circa 246 diamanti sono stati trovati nel parco, secondo quanto dichiarato dal Arkansas State Parks.

