Caos Vaticano, Il cardinale Maradiaga svela la rete contro Papa Francesco

"C’è una rete contro Papa Francesco". Il cardinale Maradiaga si fa intervistare da Repubblica e offre il suo benvenuto al segretario Usa Pompeo. Accusa Steve Bannon e l’ex nunzio Viganó, ma è evidente che il bersaglio è Donald Trump di cui pare evidente che il Vaticano non voglia la rielezione. "Questa rete non vuole cambiamenti - denuncia il cardinale - Vogliono che tutti resti come è sempre stato: una rigidità che non fa bene alla Chiesa tutta". Oggi arriva in Vaticano il segretario di Stato Usa che nei giorni scorsi ha scritto contro la firma del rinnovo dell'accordo tra Chiesa e Cina. "Intromettersi è una follia - spiega monsignor Maradiaga a Repubblica - Mi sembra che l'attuale leadership americana agisca soltanto in vista delle prossime elezioni. Cercano solo la rielezione di Trump".



