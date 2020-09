28 settembre 2020 a

E' arrivata in coma al Policlinico San Matteo di Pavia dove i medici le hanno trovato tracce di marijuana nelle urine. La bambina di 14 mesi si è ripresa nel giro di pochi giorni ma è stata trasferita in una struttura protetta per decisione del Tribunale dei minorenni di Milano mentre è stata aperta un'inchiesta per accertare le responsabilità.

