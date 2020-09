27 settembre 2020 a

Caso di Covid nella segreteria di redazione del Tg3. L’azienda ha avuto evidenza di un caso di positività che si è verificato a Roma. Come previsto è stato immediatamente avviato il tracciamento dei possibili contatti da sottoporre a tampone molecolare che non potranno, pertanto, rientrare in azienda sino all’esito dello stesso.

