Omicidio Jennifer Sterlecchini, annullata condanna all'ex fidanzato Davide Troilo

Annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, in relazione all`aggravante dei futili motivi, la sentenza di condanna a 30 anni di carcere a carico di Davide Troilo, l`uomo di 36 anni che il 2 dicembre del 2016, a Pescara,uccise con 17 coltellate l`ex fidanzata Jennifer Sterlecchini.Troilo era stato condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, per omicidio volontario aggravato da i futili motivi.

Il suo legale, Giancarlo De Marco, ha presentato ricorso in Cassazione contestando l`aggravante dei futili motivi, la mancata concessione delle attenuanti generiche e il mancato accoglimento della richiesta di una nuova perizia psichiatrica per Troilo. Il caso ora finisce all`attenzione della Corte d`Assise d`Appello di Perugia.

