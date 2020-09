L'ennesima farsa del governo sul bonus pc: vale solo per i computer in comodato d'uso

18 settembre 2020 a

Un bonus da 500 per l'acquisto dei pc, ma in realtà non è così. L'ennesimo aiuto-farsa del governo agli italiani si trasforma in un rompicapo, che in realtà aiuterà ben poche persone.

La misura sarà attiva entro fine mese ed è stata annunciata dal ministro dell'Innovazione, Paola Pisano. Il presunto bonus è destinato innanzitutto solo alle famiglie con reddito Isee al di sotto dei 20mila euro. Inoltre, dei 200 euro totali promessi, un voucher da 300 è destinato alla connettività, quindi all'acquisto di un servizio internet. Gli altri 300 euro si potranno utilizzare solo per il comodato d'uso di un computer e non per un acquisto diretto.

In una seconda fase verrebbe attivato un bonus da 200 euro per connettività internet rivolto alle famiglie con Isee entro i 50mila euro. Per le imprese invece si tratterebbe di un voucher il cui valore potrebbe variare dai 500 euro ai 2.000 nel caso attivino le connessioni in fibra.

