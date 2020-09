Kenya, la denuncia della giornalista tv: discriminato chi ha la pelle più scura

12 settembre 2020 a

Anche in Africa ci sono forme di razzismo sul colore della pelle. “Sentiamo parlare da tutte le parti del movimento Black Lives Matter. Ma in Kenya dobbiamo fare una seria riflessione: le ragazze e le donne dalla pelle scura sono trattate in modo diverso. Dobbiamo lavorare due volte più duramente, essere due volte più intelligenti per poter progredire nei nostri rispettivi ambiti. Perché la formula prevede: pelle chiara uguale bellezza, uguale opportunità, uguale lavoro, uguale benessere, uguale buon matrimonio”, è la denuncia di Yvonne Okwara, conduttrice televisiva per l’emittente kenyana Citizen Tv. La giornalista ha rotto il tabù con un post su Instagram: in mo,ti Paesi africani

