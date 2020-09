Commissione d'inchiesta su David Rossi, la gioia della figlia: ora la verità

10 settembre 2020 a

Oggi la commissione Finanze della Camera ha calendarizzato la proposta, di Walter Rizzetto ìdi Fratelli d'Italia, di istituire una commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, nel marzo 2013. "È una bella giornata, per noi è arrivata la migliore notizia possibile...", ha commentato Carolina Orlandi, la figlia della compagna di Rossi, che insieme alla sua famiglia non ha mai creduto all'ipotesi del suicidio e ha commentato la notizia in un video postato da Le Iene che da tempo seguono la vicenda .

"L’auspicio è che istituiscano presto la commissione d'inchiesta, in tempi stretti - dice Orlandi, che da anni si batte chiedendo verità sulla morte del suo padre acquisito - ora che la proposta è stata calendarizzata si lavori seriamente in questa direzione".

L’organismo parlamentare, per la giovane, "può davvero cambiare le cose, far luce su questa vicenda. E sarebbe una risposta concreta, finalmente, a tutti i personaggi che hanno ruotato attorno alla morte di mio padre cercando di insabbiare quanto realmente accaduto. Quel che chiediamo è di far luce sulla morte di David, per me un padre a tutti gli effetti visto che mi ha cresciuta lui - rimarca Orlandi all'Adnkronos - e avere finalmente giustizia: la pretendiamo, ne abbiamo diritto. È inaccettabile che dopo 7 anni non sappiamo ancora cosa gli sia successo. Vogliamo la verità nera su bianco, e speriamo che la commissione venga presto istituita per lavorare in questa direzione".

