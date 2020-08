Maltempo, tromba d'aria in Toscana: morte le sorelline schiacciate nella tenda

30 agosto 2020 a

a

a

Non ce l'hanno fatta le due sorelline di 3 e 14 anni morte a causa delle ferite riportate dopo il crollo di un albero sulla tenda nella quale dormivano. La tragedia è avvenuta in un campeggio a Marina di Massa in Toscana dove una tromba d'aria si è abbattuta sul camping Verde Mare . Sul posto sono intervenute le automediche del 118 da Massa e Querceta, un'ambulanza da Massa, carabinieri e vigili del Fuoco. È stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso che però non è potuto intervenire per il forte vento. La procura di Massa e Carrara ha aperto un'inchiesta sul crollo dell'albero.