Giorgia Meloni reginetta dell'estate con il costume tricolore

Giada Oricchio 13 agosto 2020

Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia, conquista la copertina della rivista “Novella 2000” grazie all’originale costume da bagno. La deputata, 43 anni, è stata fotografata in costume intero tricolore. Sì, come se fosse avvolta dalla bandiera italiana: verde, bianco e rosso. Un messaggio diretto agli elettori.

La Meloni è in gran forma e sta trascorrendo qualche giorno di vacanza sul litorale romano insieme al compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra, 4 anni, prima di spostarsi nelle Marche e in Puglia. Ferie brevi perché il 20 e il 21 settembre ci sono le elezioni regionali e il partito da lei fondato vola nei sondaggi (18% tra le intenzioni di voto) tanto che il candidato di “Fratelli d’Italia”, Francesco Acquaroli, è dato in vantaggio nelle Marche sullo sfidante di centrosinistra Maurizio Mangialardi.