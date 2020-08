Francesco Facchinetti e la moglie sotto choc dopo il furto in villa: avrei ucciso. Sui social il video dell'irruzione

Giada Oricchio 11 agosto 2020 a

Francesco Facchinetti, su RealTime, ha rivelato i retroscena del furto subito in casa qualche mese fa: “Non mi vergogno a dire che avrei ucciso per difendere le persone che amo. Se entri in casa mia e minacci le persone che amo, io ti sparo”.

Francesco Facchinetti, dj e produttore musicale, è protagonista insieme alla moglie Wilma Faissol della serie tv autobiografica “The Facchinettis” su Realtime e ieri nel corso dell’ultima puntata ha ripercorso il furto subito qualche mese fa mostrando le immagini agghiaccianti dell’effrazione (ripresa dalle telecamere di sorveglianza, nda) con i malviventi occupati a rovistare tra gli oggetti al buio, mentre loro erano in un’altra camera.

Nel video Facchinetti, abbracciato alla moglie, racconta: “Sono entrati i ladri in casa, in casa mia c’è una panic room, quando abbiamo sentito i rumori siamo andati lì, io avevo un’arma e ho cercato di dare un’arma anche a mia moglie, ma per chi non ha mai sparato prenderne una non è una cosa semplice”. Poi ricorda che la consorte, madre di due dei suoi tre figli, è rimasta sotto choc per una settimana anche perché per difesa si è ritrovata con un coltello in mano: “Non ha dormito per giorni e vomitava tutto quello che mangiava”.

Parte della clip è stata postata sia sul profilo Instagram della Faissol che su quello di Francesco Facchinetti che ancora una volta ha sottolineato: “Ecco uno degli infami entrati in casa mettendo in pericolo la mia famiglia, non amo la violenza e non voglio promuoverla. Detto questo la vita dei miei cari è la cosa più importante. Se qualcuno si permette di minacciare mia moglie e i miei figli nella mia proprietà, io sono pronto a perdere la mia di vita o togliere la vita altrui”. I commenti dei follower sono stati centinaia e tutti si sono detti d’accordo sulle legittima difesa a oltranza.