Il plotone della Marina balla Jerusalema: punita la marinaia della danza in caserma

E' accusata di un comportamento goliardico e lesivo per l'immagine della Marina Militare. Il procedimento disciplinare avviato a carico dell'ufficiale protagonista del balletto improvvisato con gli allievi della Mariscuola di Taranto è finalizzato all'eventuale irrogazione della «consegna di rigore». Ciò che viene contestato alla donna dal direttore ai corsi della Scuola Sottufficiali, è - si legge nel verbale di contestazione - un comportamento non con sono e lesivo dell'immagine sua e della Forza Armata».

Tacco e punta, show in caserma. I marinai-ballerini imbarazzano la Difesa

Nello specifico, la Tenente di Vascello, in qualità di Comandante, «promuoveva e partecipava ad un evento deplorevole nei modi e nella forma - si legge nel documento datato 6 agosto scorso - violando le consegne assegnate ed impiegando in maniera impropria le armi assegnate al proprio reparto. L'ufficiale in parola metteva in scena una serie di movimenti, accompagnati da musica, suoi e delle compagnie armate, riconducibili ai cosiddetti Flash Mob».

Ma non è tutto: «L'uso improprio delle armi e lo scarso valore attribuito al loro impiego, certificano un comportamento assolutamente non consono ai doveri e ai valori rappresentati dalla figura di Ufficiale. La mancanza è resa ancor più grave per il pessimo esempio fornito ai giovani militari che avevano appena giurato fedeltà alla Repubblica. Comportamento altamente lesivo per l'immagine della forza armata e dell'Istituto, poiché recante - prosegue la nota - un messaggio di grave superficialità comportamentale e di assoluta noncuranza dei valori fondanti della Marina militare». «L'ufficiale è rimasta molto sorpresa della reazione della scala gerarchica e della intenzione di sanzionarla - ha spiegato il difensore della donna, l'avvocato Giorgio Carta -, ma sono convinto della legittimità del suo operato, oltre che della finalità goliardica della condotta». Un secondo procedimento disciplinare sarebbe stato aperto nei confronti di un'altra ufficiale della Marina sempre per il «balletto» in caserma.