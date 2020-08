Lo schifo dei migranti a Lampedusa: "Faccio i bisogni in strada, i bagni sono sporchi..."

Sullo stesso argomento: Il governo allo sbando sull'immigrazione

07 agosto 2020 a

Il menu per i migranti "fa schifo" e così si serve altrove. Stesso discotso per i bagni dell'hotspot: "Sono sporchi, faccio la cacca in strada"; spiega un migrante ospitato al centro di Contrada Imbriacola, a Lampedusa. Parla italiano e a Libero racconta che non è difficile raggiungere l'Italia, ma il suo obiettivo è andare in Francia. "Per la traversata ha speso 1.500 euro. I cronisti di Libero lo intercettano mentre va fare compere: "Vado a comprarmi una salsiccia, di tacchino" perché non può mangiare il maiale, spiega senza troppa convinzione.