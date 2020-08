Il Mosap chiede un posto di polizia a Orte. Stranieri e micro-criminalità, è allarme

05 agosto 2020 a

a

a

"Al Capo della Polizia Franco Gabrielli e al Questore di Viterbo , Massimo Macera chiediamo di predisporre un posto di polizia ad Orte importante e nevralgico centro logistico e infrastrutturale cerniera tra Nord e centro-sud d'Italia ma ancora di più per rafforzare il sistema sicurezza della città I numeri parlano chiaro e in particolare sull'immigrazione: 2002 stranieri registrati su 9449 abitanti ovvero il 21,19 per cento della popolazione, tra le piu' alte d'Italia. Molti di questi dediti ad attività illecita e microcriminalità". Lo evidenzia, in una nota, il segretario generale del sindacato di Polizia, Mosap, Fabio Conesta'. "Questa nostra richiesta deve essere vista - aggiunge Conestà - nell'ottica di un significativo incremento di forze dell'ordine che vuol dire più sicurezza non solo in città, ma in tutto il territorio del comune che ospita inoltre un interporto che serve tutto il Paese e un importante nodo ferroviario per passeggeri e merci ad appena 40' dalla Capitale. E proprio questa vicinanza a Roma ha alimentato nella cittadina una sorta di esercito di residenti fantasma che lavorano a Roma ma vivono ad Orte per la differenza sostanziale del costo della vita, pur non essendo registrati all'anagrafe del comune e questo in tempi di Covid e' un rischio sanitario altissimo". "Auspichiamo - conclude Conestà - che questo nostro appello, come quello del sindaco, venga preso in considerazione e si traduca nell'avvio della creazione di un commissariato di Polizia".