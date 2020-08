Civitavecchia, il sindaco accusa la Asl per i positivi sulle navi da crociera

Ernesto Tedesco: hanno minimizzato

"La Asl ha minimizzato". Così Ernesto Tedesco, sindaco di Civitavecchia, ha commentato la notizia delle due navi Costa Crociere ferme al porto per tre membri dell`equipaggio, due della Costa Deliziosa, uno della Favolosa, risultati positivi al Coronavirus.

"Ho appreso questa notizia certo non con piacere. Le navi sono una risorsa per Civitavecchia e guai a chi tocca il crocierismo, ma un po` di preoccupazione c`è. Ora sto rientrando per avere un`analisi più precisa. Stasera incontrerò il vicesindaco che ha seguito da vicino la vicenda, in mia assenza", ha detto Tedesco all'Adnkronos.

"Sono stato avvertito ieri sera, mi hanno poi chiamato dalla Asl - continua - minimizzando, devo dire, perché mi hanno detto che sono un paio di persone allo Spallanzani, comunque isolate e non posso scendere. Questo è consolante, ma rimane la preoccupazione, proprio ora che eravamo quasi Covid free, di ricominciare da capo con queste benedette navi".