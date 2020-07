Carabinieri arrestati, l'appello di Giovanni Toti: basta infangare l'Arma

27 luglio 2020 a

Fatti inqualificabili quelli relativi all’inchiesta che ha coinvolto i carabinieri in servizio a Piacenza ma l’immagine dell’Arma, che invece è composta da uomini e donne che ogni giorno lavorano con altissimo senso delle Istituzioni al fianco dei cittadini, non va infangata. Lo chiede il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che in un post su Facebook lancia l'appello.

"In queste ore sento e leggo frasi che non mi piacciono. Nessuno e dico nessuno può permettersi di infangare l'Arma dei Carabinieri a causa di pochi criminali che spero possano essere puniti duramente - scrive Toti - Oggi, durante il mio giro nel levante ligure non ho perso occasione per dirlo a tutti quelli che ho incontrato e li abbiamo anche applauditi e ringraziati pubblicamente in piazza per il loro grande lavoro. Fatelo anche voi!".