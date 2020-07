Il Mosap alla festa di FdI. Premiato Yuri Sannino, poliziotto ferito a Tor Bella Monaca

25 luglio 2020 a

"E' stato un momento di forte commozione e partecipazione. Il nostro collega Yuri Sannino ha tenuto alto l'onore della divisa". Con queste parole, il Segretario Generale del sindacato di Polizia, Mosap, Fabio Conestà sulla premiazione, durante la "Festa del Patriota" di Fratelli d'Italia svoltasi a Palombara Sabina, dell'agente di Polizia Yuri Sannino, che il 28 giugno dello scorso anno è stato prima investito e poi accoltellato in via dei Cochi, a Tor Bella Monaca. L'agente era intervenuto per sedare una lite coniugale scoppiata dentro una tabaccheria.

Conestà, che ha voluto ringraziare in particolare il Presidente dei Deputati di Fdi, Fabrizio Lollobrigida per aver fortemente voluto la presenza del Mosap e di Sannino alla festa di Fdi, ha sottolineato anche le parole della leader Giorgia Meloni che, prendendo ad esempio proprio l'agente Sannino "ha fatto presente come gli italiani devono molto agli uomini in divisa, coraggiosi in spregio del pericolo". "Alla leader di Fdi - ha sottolineato Conestà - abbiamo fatto presente che pur tra le tante criticità, gli operatori delle forze dell'ordine non hanno mai allentato la morsa contro la criminalità e il controllo del territorio convenendo sulla necessita' di dare maggiore impulso agli investimenti sulla sicurezza sia in termini di uomini che di mezzi".