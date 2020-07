Regione Lombardia: dove stanno i favoritismi?

25 luglio 2020 a

Qualcuno dovrà pur spiegare dove sta la frode in Lombardia. Schiamazzi, richieste di dimissioni, ma alla fine quanto sono costati i camici oggetto dell’inchiesta sul governatore Attilio Fontana?

Zero euro. Come ha detto Matteo Salvini, “si indaga su un regalo”. Le fonti del Pirellone giudicano “lunare” che si discuta di una fornitura gratuita, che è tale soprattutto perché proprio il presidente della Lombardia aveva reputato non opportuno il pagamento di una commessa che riguardava suoi congiunti.

Tanto è vero che si offrì di contribure alle loro spese con un proprio bonifico personale.

Dettaglio non insignificante: tutte le cinque aziende produttrici di camici per i medici che si sono dichiarate disponibili sono state ingaggiate dalla regione Lombardia. A conferma dell’assenza di favoritismi.