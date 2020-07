Alex Zanardi, quanto durerà l'incubo. Ecco cosa dice il medico che l'ha salvato

Sullo stesso argomento: Condizioni instabili. Alex Zanardi va in terapia intensiva

Quando sembrava che Alex Zanardi potesse uscire dall'incubo è piombato il nuovo ricovero in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per le condizioni instabili dopo gli interventi. A soccorrere per primo il campione paralimpico dopo il pauroso incidente in hand-bike nei pressi di Pienza, nel Senese, è stato Robusto Biagioni, il medico d'urgenza dell'elisoccorso che ha stabilizzato Zanardidopo lo schianto con il camione gli ha salvato la vita.

Il peggioramento dell'ex pilota di Formula 1 non lo stupisce: "In questi casi, l'evoluzione clinica procede in un modo che definiamo ondulatorio, con riprese che vanno oltre le più ottimistiche aspettative e peggioramenti improvvisi che possono lasciare sconcertati". In sintesi "non bisogna esagerare con l'ottimismo ma allo stesso tempo neppure cadere nel peggior pessimismo". Ma quanto può durare questa condizione critica e ondulatoria? "Passaggi del genere potrebbero accadere ancora per un anno, la letteratura scientifica ce lo insegna", dice Biagioni.