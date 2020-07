Il mondo taxi riparte con Connect, la nuova rete smart pensata per i tassisti da Wetaxi e Samarcanda

23 luglio 2020 a

Sono già in moltissimi i tassisti che in meno di un mese hanno aderito a Connect (wetaxiconnect.it) la prima rete a libero accesso completamente Made In Italy, ideata ​con i tassisti per i tassisti ​da Wetaxi,​ la piattaforma digitale per il taxi a Tariffa Massima Garantita nata a Torino, e la ​cooperativa romana ​Samarcanda 06.5551​, una delle realtà più eccellenti del settore presente nella Capitale.

Aperta a tutti i tassisti romani che non hanno vincoli di esclusiva verso altre radiotaxi, Wetaxi Connect è un nuovo modello per i tassisti, una soluzione innovativa e conveniente, per sostenere il settore taxi, che negli ultimi mesi è stato colpito da un netto calo delle corse, e ripartire prima, con più forza e per raggiungere sempre più clienti sul territorio, grazie a garanzie reali e strumenti all’avanguardia. Dal 1 luglio infatti i tassisti aderenti hanno già potuto ricevere nuove corse Wetaxi e, proprio per incentivare il settore, Wetaxi sta attivando per tutto il 2020 numerose iniziative promozionali dedicate agli utenti.

“Basata sui valori di collaborazione e rispetto, Connect nasce con l’intenzione di diventare un punto di riferimento per i tassisti che vogliono sentirsi parte di un progetto inclusivo e innovativo. Una ​realtà tutta italiana​, che guarda al futuro e che assicura da una parte i servizi e l’esperienza di una cooperativa di eccellenza come Samarcanda, dall’altra la flessibilità, la tecnologia di Wetaxi, il tutto nella semplicità di una app”, spiegano Massimiliano Curto​, CEO di Wetaxi e ​Fabrizio Finamore​, Presidente di Samarcanda 06.5551.​

Zero sorprese e 100% libertà: ​con Connect, Wetaxi e Samarcanda intendono garantire massima trasparenza e supporto nei confronti dei partner. ​Per aderire alla nuova rete è sufficiente registrarsi tramite l’app Wetaxi Connect. Non ci sono vincoli contrattuali o di esclusiva nei confronti della rete, né è prevista affiliazione a cooperative. La fee è - e sarà per sempre - fissa (1€ a corsa) e non sono previsti canoni di adesione.

Inoltre, per supportare i partner, i tassisti che si iscrivono alla rete Connect entro il 31 agosto avranno dei vantaggi esclusivi: i tassisti non pagano nulla per tutto il 2020, ​l’installazione gratuita di divisori di protezione all’interno dei taxi e l’adesione gratuita a WeCare, il programma di assistenza gratuito pensato per i tassisti che offre la polizza ​“Yolo Protezione Pandemia​” che protegge dalle sindromi influenzali di natura pandemica.

Lato utente, l’iniziativa migliora il servizio grazie a una maggiore capillarità della flotta di tassisti aderenti: tramite l’app Wetaxi è possibile prenotare sempre il taxi con Tariffa Garantita. Wetaxi consente infatti ai passeggeri di conoscere ​in anticipo il prezzo massimo della corsa nel momento in cui si inserisce il punto di partenza e di arrivo. Giunti a destinazione, Wetaxi garantisce il pagamento in app del valore inferiore tra quello calcolato al momento della prenotazione e quello indicato dal tassametro. Il tutto mettendo al sicuro gli utenti: ​con i sistemi di pagamento elettronico in app viene eliminato del tutto lo scambio di contante e in più i tassisti garantiscono sanificazioni quotidiane dell’abitacolo, mascherine e guanti e divisori tra conducente e passeggeri.

“​Con questa nuova iniziativa vogliamo essere protagonisti nel sostegno alla ripartenza del settore, dando ai tassisti l’opportunità di essere più competitivi e presenti sul mercato, offrendo gli strumenti smart necessari per servire quanti più clienti possibile”​, ​sottolinea Massimiliano Curto. “​Punti di forza di Connect sono senza dubbio la trasparenza sulle modalità di adesione e le garanzie offerte dalla rete: la collaborazione con Samarcanda dimostra come innovazione e tradizione possano unirsi in maniera armonica, confermando le potenzialità del Made in Italy​”.

“​Samarcanda è da sempre aperta all’innovazione: è stata la prima radiotaxi ad adottare una centrale a ricerca satellitare e dotare tutte le sue vetture di terminali POS avendo sempre garantito la massima qualità del servizio ai clienti. Adesso con Connect vogliamo dare ai tassisti che non fanno parte di cooperative radiotaxi la possibilità di aderire ad un nuovo progetto di mobilità”​, ​dichiara Fabrizio Finamore, Presidente di Samarcanda 06.5551​.

Per maggiori informazioni: wetaxiconnect.it