Dimesso Alex Zanardi. Per lui comincia la riabilitazione

Alex Zanardi, il 53enne campione paralimpico bolognese, rimasto vittima di un incidente stradale il 19 giugno scorso lungo la strada 146, nel comune di Pienza (Siena), e subito ricoverato nel reparto di terapia intensiva del policlinico Santa Maria delle Scotte di Siena, dove è stato sottoposto a tre delicati interventi chirurgici, è stato dimesso per essere trasferito in un centro per la neuro-riabilitazione.

Avviato il risveglio graduale di Alex Zanardi: ridotta la sedazione, ma il quadro neuorologico resta grave

Da quanto si apprende, la struttura in cui Zanardi è stato portato si trova in provincia di Lecco.