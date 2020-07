Operazione Taurus, scacco matto alla criminalità organizzata nel Nord

Mary Tagliazucchi 15 luglio 2020 a

Associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione, rapina, usura, ricettazione, riciclaggio, turbata libertà degli incanti, furto aggravato, favoreggiamento, violazione delle leggi sulle armi con aggravanti mafiose.

Un elenco di illeciti, frutto dell’operazione a tappetto messa in atto nelle prime ore della mattinata da il R.O.S. con il supporto dell’Arma territoriale in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Calabria che ha eseguito un’ ordinanza emessa dal G.i.p. del tribunale di Venezia su richiesta della locale D.D.A. nei confronti di trentatré indagati per i reati suddetti.

L’azione congiunta delle forze dell’ordine procede contestualmente alla notifica di più di cento informazioni di garanzia e a numerose perquisizioni e sequestri di beni – mobili ed immobili- per un valore complessivo di oltre tre milioni di euro.

I provvedimenti sono scaturiti dopo un’intensa attività investigativa avviata per accertare la presenza in Veneto di ‘strutture ndranghetiste’.