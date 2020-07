Ai Benetton in offerta un pezzo di Roma

Il governo si affanna per portare via ad ogni costo (anche miliardario) le autostrade alla famiglia Benetton Ma 4 mesi dopo il crollo del Morandi gli ha svenduto un immobile in centro dove sorgerà un hotel extra-lusso

Il primo governo guidato da Giuseppe Conte a quattro mesi dal crollo del ponte Morandi ha concesso alla famiglia Benetton un clamoroso affare immobiliare. Gli ha venduto un pezzo di Roma attraverso un fondo pubblico controllato dal ministero dell’Economia rinunciando alla prelazione dei Beni culturali.

La tragedia di Genova è del 14 agosto 2018. L’11 dicembre dello stesso anno, mentre Palazzo Chigi promette di togliere le concessioni ad Aspi, la società Edizione Property, sempre dei Benetton, acquista in via preliminare un super immobile nel centro storico di Roma per 150 milioni. Si tratta dell’enorme edificio (22 mila metri quadrati) che si trova tra piazza Augusto Imperatore, via della Frezza, via di Ripetta, via del Corea e via Soderini: il palazzo è stato costruito tra il 1936 e il 1938 su progetto dell’architetto Vittorio Ballio Morpurgo e si affaccia sull’Ara Pacis e il Mausoleo di Augusto. Secondo le valutazioni delle principali agenzie immobiliari di Roma a giugno 2020 quel palazzo avrebbe un prezzo oscillante fra 187 e 210 milioni di euro, ma all’epoca della transazione i valori erano più alti.

L’acquisto effettivo è avvenuto il 20 febbraio 2019 dopo la constatazione del «mancato esercizio della prelazione da parte del ministero dei Beni culturali» (guidato all’epoca da Alberto Bonisoli). Diciamo subito che l’allora ministro in quota 5 Stelle non è stato l’unico a non occuparsi della vicenda, visto che a dicembre 2019 la stessa Edizione Property spa ha comprato un altro immobile (sempre nella stessa piazza) per 120 milioni e anche allora il ministero dei Beni culturali (stavolta guidato dall’esponente dei dem Dario Franceschini) non ha ritenuto di esercitare il diritto di prelazione.

Torniamo alla compravendita dell’immobile principale, che un tempo era di proprietà dell’Inps e poi, nel 2005, è finito nel Fondo Immobili Pubblici. Non è mai stato venduto, fino alla fine del 2018. Il 20 luglio di quell’anno, infatti, la società dei Benetton presenta una proposta per acquistare l’edificio. L’offerta è 150 milioni. L’11 dicembre la vicenda si avvia a conclusione con la firma del preliminare di vendita e pochi mesi dopo l’operazione è conclusa...