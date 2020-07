Spotify down, l'app va in tilt sugli iPhone

10 luglio 2020 a

Disagi per gli utenti di Spotify. In tutto il mondo sono state segnalati disfunzioni per la app sugli iPhone. Nessun problema, invece, per gli utenti Android.

Ghali: "Questo è lo spettacolo che sognavo da tempo"

Proprio in queste ore Spotify ha realizzato un rebranding completo della più importante playlist di rap italiano. "Rap Italia: Battle Royale" che conta oltre 571.000 follower, è stata recentemente rinominata "Plus Ultra", nome scelto per il fascino internazionale e la capacità di abbracciare sia la Old School che la New School, adattandosi a Rap, Trap e a tutti i sottogeneri dell’hip hop. Il rebranding ha toccato anche gli aspetti estetici della playlist, con la scelta di una visual identity più originale, semplice e pulita ma in grado di cogliere e rappresentare al meglio il momento vissuto dalla scena rap.