Giuseppe De Donno e il giallo della telefonata. Nuovo duello con Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli e Giuseppe De Donno, il duello continua. La giornalista e influencer ha rivelato un episodio quantomento singolare legato al primario della Struttura di Pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, alfiere della plasmoterapia contro il coronavirus. "Da un po’ di tempo vedo De Donno conversare su Facebook con un biologo di Atlanta che ha studiato ad Harvard e che vanta origini mantovane", scrive la Lucarelli su Tpi raccontando di aver contattato quel misterioso ricercatore che loda il collega italiano il cui profilo è a nome Joseph Dominus.

L'onomastica insospettisce Selvaggia che chiama il numero di cellulare visibile sul profilo. E chi risponde dall'altra parte? Il dottor De Donno. Che spiega: "Glielo dico in confidenza perché non so neanche se a lui faccia piacere. È un personaggio molto importante del mondo scientifico, è un ricercatore negli Stati Uniti d’America e sta portando avanti un trial molto importante, quindi non utilizza il suo nome vero". "Ma perché un ricercatore dovrebbe registrarsi su Facebook con questo numero in uso a lei?", la replica della Lucarelli con De Donno che risponde: "Perché ha utilizzato un numero italiano per registrarsi su Facebook: non avendo un numero italiano, ha fatto ponte col mio". Il medico svicola: "Se ritiene che Dominus sia io mi fa piacere".

La vicenda ha scatenato alcuni utenti dei social che rispolverano i meme del ragionier Ugo Fantozzi che al telefono faceva il celeberrimo "accento svedese".