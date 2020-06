24 giugno 2020 a

Ha provocato due vittime il crollo del solaio in un edificio nel centro storico di Albizzate, nel Varesotto. Una donna e un bimbo sono morti, mentre un’altra donna e un bimbo sarebbero in gravi condizioni, secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco che sono al lavoro sul posto per le ricerche di altre eventuali persone coinvolte.