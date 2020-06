Coronavirus, mai così pochi morti e contagiati. La movida non fa male all'Italia

23 giugno 2020 a

Record positivo dei nuovi contagiati (122) e delle persone decedute (18) per il coronavirus. Non si registrava, infatti, un numero di morti così basso dal 2 marzo. Al 23 giugno il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 è di 238.833, con un incremento rispetto al 22 giugno di 122 nuovi casi. La Protezione civile fa sapere anche che Il numero totale di attualmente positivi è di 19.573, con una decrescita di 1.064 assistiti rispetto al 22 giugno. Tra gli attualmente positivi, 115 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 12 pazienti rispetto al 22 giugno. 1.853 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 185 pazienti rispetto al 22 giugno. 17.605 persone, pari al 90% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al 22 giugno i deceduti sono 18 e portano il totale a 34.675. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 184.585, con un incremento di 1.159 persone rispetto al 22 giugno.