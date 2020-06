Domani, 21 giugno, c'è l'eclissi solare. Dai Maya a Satana impazza la "fine del mondo"

D. M. 20 giugno 2020 a

Domani, domenica 21 giugno 2020, avverrà un eclissi solare anulare, ovvero il Sole verrà oscurato dalla Luna. Nel cielo si potrà vedere il famoso "anello di fuoco", uno spettacolo meraviglioso e impressionante. E, come al solito in questi casi, impazzano le teorie sulla fine del mondo. In poche ore sui social sono diventati di tendenza gli hashtag #Maya e #Satana. I Maya perché secondo i sostenitori dell'Apocalisse, l'antica civiltà dell'America Centrale aveva previsto la fine del mondo proprio per la metà di giugno di quest'anno. Qualcuno si chiederà: ma non doveva accadere già il 21 dicembre del 2012? In realtà. sostengono fantomatici scienziati, che si tratterebbe di un sbaglio, perché I Maya avrebbero indicato il 2021 e non il 2012. Un errore di lettura del calendario gregoriano introdotto nel XVI secolo, perché secondo il calendario Giuliano in realtà oggi saremmo nel 2012. Che si tratti di una bufala lo dimostra il fatto che non c'è alcuno scienziato in carne e ossa ad aver sostenuto questa posizione. Si tratterebbe, invece, di tesi fatte circolare ad arte sul web per "acchiappare" i complottisti in ogni parte del mondo. Ecco allora che l'eclissi solare di domani è il pretesto ideale per ritirare fuori le teorie apocalittiche. Poi, dai Maya a Satana il passo è breve. Non potevano mancare, infatti, i riferimenti alla crocifissione di Gesù, quando il cielo si oscurò per alcune ore.

Teorie catastrofistiche a parte, resta il fenomeno della Luna che domani mattina si troverà tra il Sole e la Terra. L'Italia, però, sarà coinvolta solo in parte. L'anello di fuoco si potrà vedere solo al Centro-Sud e in modo parziale. Dove si vedrà con chiarezza, invece, sarà in Africa e in parte dell'Asia (Cina e India). Nel nostro Paese lo spettacolo andrà in scena attorno alle 6, per raggiungere l'apice tra le 8,30 e le 9.