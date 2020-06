Picchia la moglie gridando: «Comunista. Viva il Duce»

Il marito violento arrestato dai carabinieri

Stefano Liburdi 08 giugno 2020

Divisi su tutto, anche dalla fede politica. Nostalgico lui, di idee probabilmente più progressiste lei. I motivi che hanno scatenato la violenta lite tra marito e moglie non sono ancora noti, quello che si sa invece è il finale.

Durante una lite domestica un uomo ha sferrato un pugno alla nuca alla moglie, 41enne moldava, Poi, all’arrivo dei carabinieri il 39enne, di Pieve di Cento, è andato su tutte le furie, urlandole contro frasi come «comunista di m.., non sei italiana, non hai il permesso di soggiorno» e «viva il Duce», indicando un busto raffigurante Benito Mussolini.

Il marito violento, con precedenti per reati contro la persona e in materia di droga, è stato riportato alla calma dai militari che lo hanno ammanettato e condotto in caserma. La donna, invece, è stata trasportata al pronto soccorso e medicata alla testa con una prognosi di quattro giorni.

Su disposizione della Procura di Bologna, l'uomo è stato poi portato in carcere.