Due evasi a Rebibbia, Salvini attacca

Due detenuti sono evasi questa mattina dal carcere di Rebibbia di Roma. Si tratta di un croato di 46 anni detenuto per ricettazione, falso, materiale e false dichiarazioni a pubblico ufficiale e di un 40enne di Olbia detenuto per furto, riciclaggio, lesioni, falso materiale e falso ideologico. I due si sono calati con una corda, prima delle 11.30, dal muro del carcere facendo perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine stanno setacciando i campi nomadi della zona, oltre che le stazioni.

Matteo Salvini va subito all'attacco. «Due detenuti sarebbero evasi da Rebibbia, avrebbero segato le sbarre della cella e si sarebbero calati in cortile. Sarebbero due nomadi. Però Bonafede sicuramente non ne sa nulla e non è colpa sua. Di chi è la colpa? Di Babbo Natale...». Così il leader della Lega, uscendo dalla sede dell’Anpal.

«Dopo le rivolte e le scarcerazioni dei mafiosi», continua l’ex ministro dell’Interno in una nota, «ora le evasioni notturne. Ma non ditelo a Bonafede che sennò si offende».