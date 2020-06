Blackout Tuesday, perché i vip postano foto nere

02 giugno 2020 a

Un'altra testimonianza di vicinanza alla tragedia di George Floyd. Oggi in tutto il mondo sta andando in scena il Blackout Tuesday, il martedì nero. In ricordo della vittima della polizia di Minneapolis, sportivi e vip stanno postando in rete foto nere.

Tra gli aderenti all'iniziativa anche Lebron James e Stephen Curry.