Neri Marcorè nelle intercettazioni di Luca Palamara. Cosa si scrivono

28 maggio 2020 a

Anche Neri Marcorè finisce nelle intercettazioni di Luca Palamara. Ne scrive Michele Serra nella rubrica "L'amaca" pubblicata su Repubblica. E ne parlano in studio Luca Barbarossa e lo stesso Neri Marcorè durante la trasmissione radiofonica "Radio 2 Social Club".

Su Repubblica Serra scrive che "Marcorè è finito nelle intercettazioni per puro caso e che da lui comprerebbe non solo un'auto usata ma anche un'auto ammaccata". E in radio Marcorè spiega che non sapeva "di essere stato intercettato e che gliel'ha detto stamattina lo stesso Serra. Poi sono andato a ricercare quel messaggio e ho visto che lui mi chiedeva se poteva dare il mio numero ad altri magistrati per venire a vedere il mio spettacolo a Bologna. E chiudeva dicendo: ci vediamo sul campo di calcio. Ma queste, però, secondo me non sono notizie".