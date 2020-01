Affare sbloccato: lo scambio Politano-Spinazzola si fa

Pace fatta tra la Roma e l'Inter per lo scambio tra Politano e Spinazzola. Questa mattina c'era grande pessimismo sul buon esito dell'affare - che non è mai definitivamente saltato - ma nel pomeriggio le società e gli agenti coinvolti sono riusciti a trovare un accordo che ha soddisfatto tutte le parti in causa, in primis i giocatori. I calciatori classe 1993 si trasferiscono entrambi in prestito con un obbligo di riscatto che sarà automatico al raggiungimento delle 15 presenze. I club, come spesso accade in trattative di questo tipo, non hanno però fissato alcun minutaggio minimo per far scattare il contatore delle presenze: basterà un minuto in campo per conteggiare la partita.