La Roma abbraccia i tifosi. Così Dzeko & Co. si allenano a porte aperte

Il 2020 della Roma si è aperto con l’abbraccio tra la squadra e i tifosi al Tre Fontane. La società ha deciso di iniziare il nuovo anno concedendo ai tifosi - le tribune erano sold-out con 2600 persone presenti, tra cui il padre di Zaniolo - di vedere da vicino l’allenamento dei ragazzi di Fonseca, che hanno svolto una seduta di lavoro in vista del match con il Torino.

E’ tornato in gruppo Smalling, mentre Cristante, Santon, Pastore e Kluivert si sono affacciati insieme ai compagni nella struttura dell’Eur, facendo poi ritorno a Trigoria per svolgere le rispettive sedute personalizzate. All’ingresso in campo della squadra è risuonato l’inno giallorosso: Fonseca, Dzeko e Florenzi i più acclamati durante l’allenamento, che è iniziato con un riscaldamento, proseguito poi con un’esercitazione sul possesso palla e una sugli schemi offensivi per concludersi con una partitella, terminata 0-0.

Al termine dell’allenamento, a cui hanno assistito anche Petrachi e Fienga, mister Fonseca ha tenuto un discorso che ha infiammato il pubblico: “Siamo molti contenti di fare gli auguri in questo momento e in questo stadio a nome della società e della squadra. Vi ringrazio di cuore per il vostro calore e supporto. Siete sempre fantastici con la squadra e con il club, ci date coraggio e forza. Speriamo che voi siate orgogliosi di noi come noi siamo orgogliosi di voi. Tutti insieme siamo più forti, insieme possiamo vincere. Buon anno e forza Roma”.