Roma, si ferma anche Under

Dopo gli infortuni di Spinazzola, Perotti e Zappacosta è toccato ad Under fermarsi per un risentimento muscolare. L’esterno, impegnato con la nazionale turca, ha avvertito un dolore alla coscia destra nell’allenamento di ieri e oggi lo staff del ct Güneş, di comune accordo con quello della Roma, ha deciso di rimandarlo a casa per svolgere ulteriori accertamenti per il fastidio al bicipite femorale. Il classe 1997, che lo scorso anno ha saltato 11 partite di fila per un problema alla coscia dell’altra gamba, sarà visitato domani a Trigoria per valutare l’entità del danno ed inizierà immediatamente le terapie del caso.