Paulo Fonseca è a Roma, inizia l'era del portoghese

Ha inizio l’era di Paulo Fonseca alla Roma. L’allenatore portoghese è sbarcato all’aeroporto di Fiumicino alle 6.53 di questa mattina con il volo AZ6593 partito da Kiev. “Sono molto molto felice e motivato di iniziare questa avventura” le prime parole del nuovo tecnico giallorosso, che, dopo una breve sosta in albergo, si recherà a Trigoria per visitare il centro sportivo e in seguito nella nuova sede della società all’Eur. Domani Fonseca svolgerà le visite mediche di rito insieme allo staff e ai giocatori, al momento convocati a Villa Stuart in attesa della sentenza della Uefa sul Milan, e mercoledì dirigerà la prima seduta di lavoro con la sua nuova squadra.